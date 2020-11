Quanto dura Prison Break? Guida totale agli episodi aspettando la Stagione 6

Ci sono molte voci sulla possibile sesta stagione di Prison Break, l'ultima volta che abbiamo visto Michael Scofield e Lincoln Burrows è stato nel 2017 con una stagione da 9 episodi. Quella nuova stagione ha lasciato i fan divisi, l'episodio finale ha visto il nostro protagonista, Michael Scofield ottenere l'immunità per i suoi crimini.

Dominic Purcell ha aggiornato sui lavori in corso sulla sesta stagione, la prima e la seconda stagione sono state piene di grandi personaggi e trame avvincenti ma dalla terza stagione il livello ha iniziato a scendere.



Uno dei migliori episodi è certamente il sesto della prima stagione e diviso in due parti intitolato Riots, Drills And The Devil (Part One) dove, al fine di mantenere il suo piano di fuga nei tempi previsti, il protagonista Michael Scofield tenta deliberatamente di bloccare la sua ala del carcere e il che si traduce in una rivolta in prigione, dandogli presumibilmente abbastanza tempo per perforare un muro senza preoccupazioni.

In Riots, Drills and the Devil: Part 2, anche se il piano di Michael per promuovere la via di fuga è andato bene, ora l'infermiera del carcere Sara (Sarah Wayne Callies) è in pericolo ed è l'unico all'interno della prigione che può aiutarla. Con la rivolta carceraria e lo scoppio della violenza in due parti di azione non-stop lo spettatore è coinvolto in una tensione continua.



Tonight è il ventesimo episodio della prima stagione di Prison Break e presenta la preparazione finale della squadra per la loro fuga ma Bradley Bellick, capo delle guardie carcerarie, si mette in mezzo con D.B. Cooper che lo colpisce alla nuca, solo per essere pugnalato e iniziare la preparazione per la sua tragica morte nel finale della prima stagione.



Go è il penultimo episodio della prima stagione di Prison Break e sappiamo tutti che siamo quasi arrivati, ma tutto è in bilico con il secondo tentativo di fuga da parte del protagonista.



Flight è l'episodio finale della prima stagione, i richiami alle tragiche morti sono sufficienti per far battere il cuore a chiunque, ma quell'inseguimento a cielo aperto proprio alla fine che consente al gruppo di assaporare l'aria fresca per la prima volta da anni è in parte liberatorio e terrificante.



Nella seconda stagione Michael aveva bisogno di un nuovo e forte ostacolo dopo aver superato la prigione, quindi questa volta, la sua sfida più grande era una persona. L'agente Alexander Mahone finì per essere uno dei personaggi più avvincenti di Prison Break, intelligente e implacabile come Michael, ma decise di uccidere tutti i fuggitivi di Fox River piuttosto che catturarli.



Era chiaro che non ci sarebbe stata pietà da parte di Mahone, quindi Michael doveva conoscere il suo nemico per reagire. Nel nono episodio della seconda stagione intitolato Unearthed Michael va direttamente a incontrare la moglie di Mahone per saperne di più sul suo antagonista. Mentre è travestito, Michael è in grado di dedurre dalla moglie di Mahone che Mahone ha ucciso un uomo di nome Oscar Shales, quindi Michael ha finalmente una leva contro il suo avversario.



Sebbene il piano di Michael per fuggire da Fox River inizialmente implicasse la manipolazione di Sara per aiutarlo fingendo di essere attratto da lei, alla fine i sentimenti di Michael per lei sono diventati genuini. Nell’episodio dieci della seconda stagione, prima che Michael e Sara potessero veramente discutere di quello che era successo, Mahone sembrava intenzionato a uccidere Michael. L'episodio ha mostrato il bivio nella vita di Michael, con lui diviso tra stare con Sara e diventare la persona che voleva essere, o affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre è inseguito da Mahone. Michael sceglie di essere la persona migliore rifiutandosi di uccidere Mahone.



The Killing Box, tredicesimo episodio della seconda stagione, sembra che le cose non potessero andare peggio per Michael e Lincoln. Sono stati ricatturati e riportati al penitenziario di Fox River. Il nuovo direttore della prigione promette di non ritardare ulteriormente l'esecuzione di Lincoln ma un nuovo colpo di scena ribalta le cose.



Sona è il titolo dell’episodio finale della seconda stagione che sembra l’esatto opposto del finale della prima. Mentre la prima stagione volgeva al termine con Michael, Lincoln e gli altri detenuti di Fox River liberi dalla prigione ma erano ancora braccati, nella seconda stagione la testimonianza di Kellerman ha finalmente cancellato il nome di Lincoln e lo ha esonerato dall'accusa di aver ucciso il fratello del vicepresidente. Anche Michael è apparentemente libero. E quando Sara si unisce ai fratelli, i tre sembravano pronti a salpare per vivere in pace le loro vite. Poi Bill Kim, uno degli assassini della misteriosa compagnia che ha incastrato Lincoln, è apparso con una pistola, pronto a uccidere i fratelli. Sara era diventata troppo affezionata a loro per lasciare che accadesse, e così è diventata lei stessa un’assassina uccidendo Kim. Michael, per salvare Sara afferma di aver commesso il crimine e torna in prigione.



La terza stagione ha avuto problemi a causa dello sciopero degli sceneggiatori, durante questo periodo la trama ha accelerato costringendo il team dello show a prendere molte decisioni che altrimenti non avrebbero potuto prendere.

Proprio come nella prima stagione, il momento clou della terza stagione dovrebbe essere la fuga dalla prigione nell’ultimo episodio intitolato The Art of the Deal. Non è così eccitante la seconda volta, ma è ancora interessante vedere chi ce la fa.



Scopri che fine hanno fatto i protagonisti di Prison Break e rimani sintonizzato per altre notizie sulla sesta stagione.