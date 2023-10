Quanto durano gli episodi di Loki 2? Vi sveliamo la lunghezza delle prime 4 puntate

La seconda stagione di Loki 2 è stata mostrata alla stampa internazionale, e la durata dei primi quattro episodi dell'attesissima serie tv Marvel Studios con protagonista Tom Hiddleston è arrivata online.

Come anticipato anche dall'utente di X Cryptic4KQual, noto per i suoi post informativi riguardanti la durata dei film e degli episodi delle serie tv più attese, i primi quattro episodi di Loki 2 avranno una durata di 45 minuti, 49 minuti, 53 minuti e 48 minuti: l'episodio più lungo della stagione (fatta eccezione per il quinto e il sesto: ricordiamo che la Marvel ha tenuto nascosti gli ultimi due episodi della serie ai giornalisti nell'anteprima fornita alla stampa) è dunque al momento il terzo, che avrà una durata di 53 minuti, che diventano 48 minuti escludendo i titoli di coda; il più breve invece sarà proprio quello della premiere, che tolti i titoli di coda avrà una durata di circa 39 minuti.

Ricordiamo che Loki 2 prenderà il via pochi istanti dopo la conclusione della prima stagione e vedrà il protagonista Loki riunirsi a Mobius, Sylvie e nuovi personaggi inediti per cercare di impedire il crollo della Sacra Linea Temporale, che ha iniziato ad andare in frantumi dopo la morte di Colui che rimane. Grande attesa anche per il ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang e le sue Varianti, a distanza di diversi mesi dall'ultima apparizione (anzi, apparizioni) in Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Loki 2 debutterà su Disney+ dal 6 ottobre col primo episodio di sei: qui tutta la line-up di Loki 2 su Disney+.