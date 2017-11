Durante Crisis on Earth-X, un criminale ha asserito di aver sconfitto Superman in passato!

Durante il crossover che ci ha mostrato lo scontro fra i più grandi campioni di, una nostra vecchia conoscenza ha rivelato di aver sconfitto addirittura! Ma chi, fra i villain dell'finora conosciuti, potrebbe mai abbattere l'Uomo d'Acciaio?

Attenzione possibile Spoiler

Interpretato nuovamente da Tom Cavanagh, Eobard Thawne/Reverse Flash è tornato (di nuovo) dal regno dei morti per assistere Dark Arrow (Stephen Amell) e Overgirl (Melissa Benoist) nell’invasione di Terra-1.



Proprio l’Anti-Flash - che ha rivelato di essere lo stesso uomo affrontato dal velocista scarlatto nella prima stagione di The Flash - avrebbe dovuto estrarre il cuore sano di Kara e trapiantarlo alla malvagia Overgirl, ma Supergirl, durante il suddetto procedimento, ha cercato di minacciarlo facendogli presente che se le fosse accaduto qualcosa, suo cugino Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) l’avrebbe certamente vendicata. In quella circostanza, non solo Eobard non si è detto minimamente preoccupato da tale eventualità, ma addirittura ha dichiarato di aver già affrontato e ucciso Superman nel futuro!



Questa sconcertante rivelazione ha però sollevato un dubbio atroce: dal momento che i due personaggi DC Comics operano in due universi differenti, quando e come avverrà il suddetto scontro? Certo, Thawne sembrerebbe in grado di andare da una Terra all’altra a suo piacimento, ma la sua dichiarazione ha riportato in auge la teoria che vedrebbe l’Arrowverse andare incontro alla Crisi sulle Terre Infinite dei fumetti: la leggendaria crisi che unì tutte le terre del Multiverso, creando difatti un'unica dimora per i supereroi DC Comics.



In alternativa, le sue parole potrebbero implicare una qualche trasposizione televisiva del fumetto “Time Masters: Vanishing Point”, una miniserie del 2010 in cui molte icone DC avevano viaggiato nel tempo per localizzare Batman, incappando invece nello stesso Eobard Thawne.



Quale delle due storie, dunque, verrà narrata nel futuro dell’Arrowverse? E soprattutto, quanto vorreste che le varie terre del Multiverso divenissero una sola?