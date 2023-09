Quanto durerà One Piece? L'anime ha oltre 1000 episodi, ecco cosa ne pensa il cast Netflix

La serie remake live-action di One Piece è un successo sia di critica che di pubblico, e per questo motivo è lecito domandarsi: quanto durerà l'adattamento del manga e dell'anime di Eiichiro Oda sulla piattaforma di streaming on demand Netflix?

Durante un'intervista registrata prima dell'inizio dello sciopero del sindacato attori SAG, la domanda è stata posta dai colleghi di Collider ai protagonisti del cast di One Piece di Netflix - Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar - e la ciurma dei pirati di Cappello di Paglia ha risposto: "Mi piacerebbe che durasse esattamente quanto necessario per far si che il finale possa far contenti tutti noi, e per tutti noi intendo non solo noi cinque, ma anche tutte le persone coinvolte" ha spiegato Skylar, interprete di Sanji. "Vorrei che fossero tutti orgogliosi di dove arriveremo quando si concluderà . E ovviamente, non vorrei che finisse troppo presto, ma nemmeno farla durare all'infinito, chiaro. Questo direi che sarebbe l'ideale per me". "Concordo!" ha aggiunto Godoy, mentre Mackenyu ha dichiarato: "Non ho nulla da aggiungere. Era la risposta migliore che si potesse dare".

La prima stagione di One Piece è composta da 8 episodi, e porta sullo schermo le avventure della Saga del Mare Orientale, coprendo all'incirca un centinaio di capitoli del manga. Ricordiamo che la serie a fumetti ad oggi conta oltre 1070 capitoli (in corso di pubblicazione).

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti su One Piece.