Da duro del cinema alle commedie Netflix: Jamie Foxx produrrà Da, Stop Embarrassing Me

Tra i nuovi progetti che Netflix ha in serbo per i suoi utenti, uno di quelli che più c'incuriosisce è la nuova commedia Da, Stop Embarrassing Me, serie scritta e prodotta da Jamie Foxx.

Le riprese inizieranno questa primavera, ma ancora nessun dettaglio è stato rivelato sulla trama o sul casting, anche se una partecipazione così sentita di Foxx al progetto sembrerebbe essere un ottimo biglietto da visita.

Al fianco dell'attore ci sarà Jim Patterson, anch'egli nel duplice ruolo di sceneggiatore e produttore, e ben noto la grande pubblico per i grande apporto dato a Due Uomini e 1/2: Patterson ne prese le redini quando Charlie Sheen lasciò la produzione in favore di Ashton Kutcher, dirigendo e sceneggiando le ultime quattro stagioni dello show, dalla nona alla dodicesima.

A chiudere il trio di produttori anche Chris Arrington, che solo qualche tempo ha firmò con Nickelodeon per la serie School of Rock.

Tra i prossimi progetti di Foxx, oltre a Da, Stop Embarrassing Me, c'è anche All-Star Weekend, pellicola che vedrà protagonisti Robert Downey Jr, Benicio del Toro e Gerald Butler e che racconterà le avventure di due amici d'infanzia che uniscono le forze per vendicarsi del loro giocatore di baseball preferito.