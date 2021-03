Duster: J.J. Abrams a lavoro su un nuovo progetto per HBO con la star di Lost

JJ Abrams, è uno dei registi più prolifici degli ultimi anni e dopo aver dato la sua impronta a franchise di grande successo come Star Wars e Star Trek, adesso si sta preparando per realizzare un nuovo progetto per la piattaforma streaming HBO Max.

Insieme allo scrittore di Into the Badlands LaToya Morgan, sta scrivendo una serie chiamata Duster, ambientata negli anni '70 nel sud-ovest americano. Come riportato da Variety, questo nuovo show, vedrà la reunion per di JJ Abrams e Josh Holloway, noto soprattutto per aver interpretato Sawyer nella famigerata serie TV degli anni 2000 Lost co-creata e prodotta proprio dal celebre regista. In Duster, Holloway interpreterà il protagonista di un clan criminale in rapida crescita.

Tuttavia, non è l'unico progetto che Abrams ha in cantiere per HBO Max. Il regista sta anche pensando di dar vita ad un attesissimo reboot basato sul personaggio della DC Comics Constantine. Questa serie sta già suscitando molte polemiche, visto che a quanto sembra, il ruolo del protagonista verrà totalmente riformulato e verrà assegnato ad un attore di colore. Tra l'altro JJ Abramss è a lavoro su un adattamento dei fumetti Justice League Dark, con un gruppo di antieroi che collaborano come alternativa a Superman e alla sua banda.