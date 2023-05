Duster: Sofia Vassilieva e Dan Tracy nel cast della serie HBO Max di J.J. Abrams

Dopo l'annuncio dei protagonisti di Duster non si era più saputo altro della nuova serie targata HBO Max (che tra non molto sarà rinominata solo Max) co-scritta e prodotta da J.J. Abrams. Secondo quanto riportato da Deadline in un nuovo aggiornamento, il cast della serie avrebbe accolto due new entry: si tratta di Sofia Vassilieva e Dan Tracy.

Co-scritto da Abrams e LaToya Morgan, in Duster, ambientato nel 1972, la prima donna nera dell'FBI (Hilson) si dirige nel Sud-Ovest e recluta un coraggioso pilota specializzato in missioni di fuga (Holloway) in un audace tentativo di sgominare una crescente organizzazione criminale. Sappiamo che Vassilieva interpreterà un personaggio di nome Jessica mentre Tracy interpreterà l'agente Chad Grant, ma non sono state fornite descrizioni dei loro personaggi.

Duster è prodotto dalla Warner Bros. Television. I primi due episodi sono stati scritti da Abrams e Morgan. Steph Green dirigerà i primi due episodi e ne sarà produttore esecutivo. Abrams e Rachel Rusch Rich sono produttori esecutivi per Bad Robot attraverso la sua partnership di contenuti con Warner Bros. Discovery e WBTV, mentre Morgan è produttrice esecutiva per TinkerToy Productions attraverso il suo accordo globale con WBTV.

La serie è frutto dell'accordo tra Abrams e HBO che lega il produttore in esclusiva allo studio per la creazione di show. Alcuni di essi non sono stati realizzati, è il caso della cancellazione di Demimonde, mentre altri sono stati cancellati dopo una sola stagione come Lovecraft Country.

La Vassilieva è stata vista l'ultima volta al fianco di Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek nel film Fino all'ultimo indizio di John Lee Hancock per la Warner Bros. e nel thriller d'azione 13 minuti. Ha ricevuto critiche entusiastiche per la sua interpretazione ne La custode di mia sorella della New Line, accanto a Cameron Diaz e Alec Baldwin. Ha anche partecipato come series regular alla serie limitata di Hulu Looking for Alaska. Tra le altre serie televisive la ricordiamo in Black Lightning e Supergirl della CW.

Tracy sarà nella serie limitata di FX Class of '09, che segue una classe di agenti dell'FBI ambientata in un futuro prossimo in cui il sistema giudiziario degli Stati Uniti è stato trasformato dall'intelligenza artificiale. Ha avuto anche ruoli da guest-star in The Watcher e Mrs. America, tra gli altri.