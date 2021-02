Dustin Diamond, morta all'età di 44 anni la star di Saved By The Bell

Non ce l'ha fatta l'attore di Saved By The Bell Dustin Diamond, morto a soli 44 anni dopo poche settimane dalla diagnosi di un tumore al quarto stadio.

Arriva oggi la triste notizia della scomparsa di Dustin Diamond, l'attore meglio conosciuto per aver prestato il volto al personaggio di Samuel Powers, detto Screech, nella serie anni 90' Saved By The Bell (conosciuta in Italia con il titolo Bayside School).

Diamond aveva ricevuto da appena da qualche settimana la diagnosi di un tumore al quarto stadio, individuato dai medici dopo che questi si era presentato in ospedale con forti dolori e una sensazione generale di disagio in tutto il corpo. Dopodiché, Diamond si sarebbe sottoposto alle prime sessioni di chemioterapia, fino alla triste notizia di quest'oggi.

"Siamo addolorati dal di dover confermare la scomparsa di Dustin Diamond oggi, Lunedì 1 febbraio 2021, a causa di un carcinoma" hanno dichiarato gli agenti dell'attore in un comunicato "Gli era stata diagnosticata questa forma brutale e implacabile di tumore maligno appena tre settimane fa. In questo breve tempo, il tumore è riuscito a diffondersi rapidamente per tutto il sistema; l'unica pietà che ha avuto è stata quella di un'esecuzione rapida e netta. Dustin non ha sofferto. Non ha dovuto rimare a letto sommerso dal dolore. E per questo ne siamo grati".

Di recente aveva fatto il suo debutto su Peacock il reboot sequel di Saved By Bell, a cui però Diamond, a differenza dei suoi colleghi, non aveva preso parte.