Dwayne 'The Rock' Johnson, la figlia debutta in WWE: 'Sono orgoglioso'

Dopo aver raccontato il punto più basso della sua carriera nella WWE, Dwayne Johnson ha commentato il recente debutto nel wrestling professionistico della figlia Simone Alexandre Johnson, la più giovane di sempre ad aver firmato un contratto con l'organizzazione.

"Ha firmato il contratto con la WWE, ed è una cosa che mi fa impazzire" ha detto l'ex wrestler e attore durante il Jimmy Fallon Show (via Yahoo! News). "Prima di tutto, è un onore il fatto che mia figlia voglia seguire le orme del padre, ma cosa ancora più importante: vuole creare un percorso tutto suo. A 16 anni lavorava duramente e in silenzio, sul ring, venendo gettata in giro e prendendo tutti i colpi che si ricevono facendo wrestling professionistico. Sono davvero, davvero orgoglioso di lei."

Lo scorso febbraio, durante un'intervista rilasciata per la WWE, Simone aveva espresso tutto il suo entusiasmo per aver finalmente coronato il suo sogno nel cassetto: "Significa il mondo per me. Sapere che la mia famiglia ha un legame così personale con il wrestling è una cosa davvero speciale, e sono grata di avere queste opportunità non solo di fare wrestling, ma di portare avanti questa eredità. Amo il wrestling da tutta la vita e ora ho finalmente l'opportunità di dare il mio contributo."

Per altri approfondimenti sulla WWE, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Undertaker: The Last Ride.