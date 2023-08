Dwayne Johnson domina anche Netflix con Ballers dopo l'acquisizione da HBO

HBO ha dirottato alcuni dei suoi show più importanti su Netflix, nel tentativo di bissare il successo precedente. La prima è stata Insecure con Issa Rae e adesso è toccato a Ballers, con protagonista la star di Fast and Furious Dwayne Johnson nel ruolo di un ex giocatore della NFL che tenta di farsi strada nel mondo della finanza.

Composta da cinque stagioni, la serie è cresciuta costantemente nelle classifiche Netflix sin dalla sua pubblicazione.

Nell'ultima Top 10 di Netflix pubblicata ieri, Ballers si è aggiudicata il quinto posto nella classifica USA, superando show consolidati come Suits e The Lincoln Lawyer.



La presenza di Dwayne Johnson è certamente una garanzia. L'attore ed ex wrestler è conosciuto per la sua capacità di portare al successo economico praticamente ogni progetto nel quale è coinvolto al cinema e in tv.

Anche Ballers rientra nel novero dei prodotti di maggior successo dell'ex The Rock. L'unico insuccesso recente è il flop di Black Adam, del quale Johnson, protagonista del lungometraggio DC, ancora oggi non si capacita.



Nel cast della serie Ballers disponibile su Netflix anche altri validi interpreti come Rob Corddry, John David Washington e Omar Benson Miller. La serie HBO e ora passata a Netflix è stata prodotta dal 2015 al 2019.

Proprio nell'agosto di quattro anni fa Dwayne Johnson annunciò la chiusura di Ballers con la quarta e ultima stagione.