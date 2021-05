Dwayne Johnson celebra la festa della mamma con una clamorosa scena di Young Rock

La prima stagione di Young Rock si è conclusa questa settimana in tempo per i festeggiamenti della festa della mamma, alla quale si lega una commovente scena finale promossa da Dwayne Johnson sulla propria pagina di Instagram.

Nella scena, che potete vedere in calce all'articolo, Dwayne Johnson appare insieme a sua madre Ata Johnson, e i due parlano del padre della star, scomparso l'anno scorso. Young Rock, rinnovata per una seconda stagione, ha raccontato varie fasi della vita di The Rock, culminando nella sua corsa immaginaria per la presidenza. Diversi attori hanno interpretano Johnson e i membri della sua famiglia nel corso degli episodi, ma in questa sequenza The Rock e sua madre recitano nei panni di loro stessi.

Nel post che trovate in calce, l'attore ha condiviso una clip dal finale di stagione e ha rivelato che la scena con sua madre è stata improvvisata e non era prevista nella sceneggiatura: "Ecco la nostra scena finale (improvvisata) per l'ultimo episodio della prima di stagione di Young Rock. In questo momento ho seguito il mio istinto e ho detto a mia madre che avrei voluto che papà potesse essere qui con noi per vedere dove siamo arrivati adesso. Mio padre è morto improvvisamente 18 mesi fa, a gennaio 2020. Potete vedere mia madre guardare in basso e fare del suo meglio per mantenere la calma. Sono orgoglioso di lei: dopo 35 anni di matrimonio, ha divorziato da mio padre a metà degli anni 2000 - ma la verità è che non ha mai smesso di amare quell'uomo. Penso che abbia ragione ... i nostri cari perduti sono sempre qui con noi. Grazie a tutti per aver accolto il viaggio della mia folle vita nelle vostre case ogni settimana. Ci vediamo per la stagione 2."

Ricordiamo che, oltre a Johnson, l'acclamata serie Young Rock include nel cast Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latikefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa e John Tui. Lo show è prodotto da Johnson, Nahnatchka Khan, Jeff Chiang, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Jennifer Carreras.