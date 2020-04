Dwayne Johnson firma con la HBO: produrrà la serie sul wrestling 'TRE CNT'

Per "The Rock" i muscoli e gli allenamenti sembrano non finire mai e solo qualche giorno fa Dwayne Johnson aveva ammesso di avere nostalgia del wrestling e del suo pubblico. Tali affermazioni, adesso, sembrano una vera e propria anticipazione del progetto appena sottoscritto con la HBO, per cui produrrà lo show sul wrestling TRE CNT.

Al fianco dell'attore in qualità di produttori esecutivi ci saranno Dany Garcia e Issa Rae e la serie punterà i riflettori sul cosiddetto backyard wrestling, o wrestling da cortile. Con questo termine vengono solitamente indicati spettacoli ed incontri semi-dilettantistici che sul ring non utilizzano stunt o professionisti, ma talvolta è utilizzato anche per federazioni che hanno scarsa o quasi nulla notorietà.

Ecco la sinossi ufficiale di TRE CNT:

"La serie è incentrata su Cassius Jones, giovane lavoratore portuale e aspirante wrestler professionista, che decide di riscuotere in contanti la sua assicurazione sulla vita per comprare una casa a suo nonno ed avviare una piccola attività di backyard wrestling a Houston, sulla terza, da cui il nome 'The Tre', grazie all'aiuto di famiglia, colleghi, vicini ed amici".

Attualmente Johnson è impegnato anche in altri progetti, tra cui Young Rock per la NBC, serie di cui sarà produttore e che racconterà la sua vita privata e professionale sin dagli albori della sua carriera proprio su un ring di wrestling.