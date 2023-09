Dwayne Johnson, interrotti i rapporti con NBC Universal: ecco per quale motivo

A causa degli scioperi in corso, NBCUniversal ha sospeso gli accordi di collaborazione con due dei suoi maggiori produttori televisivi. Universal Studio Group ha sospeso gli accordi con la Broadway Video di Lorne Michaels, la Seven Bucks di Dwayne Johnson e altri a causa dello sciopero della Writers Guild of America, che dura ormai da 132 giorni.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la Universal ha invitato coloro che sono stati colpiti dalle ultime sospensioni a continuare a svolgere lavori non di scrittura per lo studio, anche se non è chiaro se Michaels o Johnson continueranno a svolgere mansioni di produzione mentre i loro contratti da autori non sono più validi. L'articolo riporta che anche Tina Fey, Sam Esmail e Mike Schur sono tra coloro i cui contratti sono stati sospesi.

Lo scorso giugno NBC Universal ha cancellato Young Rock, la sit-com che raccontava la giovinezza di Dwayne Johnson e i suoi primi passi nel mondo del wrestling, dopo tre stagioni.

Con la maggior parte degli accordi complessivi ora in un limbo, solo alcuni sceneggiatori/produttori stanno ancora lavorando. Secondo le prime informazioni, Seth MacFarlane sta continuando a produrre il suo reboot di Ted per Peacock, mentre Dick Wolf sta lavorando alla programmazione per NBCUniversal che non comprende lavori di scrittura.

Le mosse della Universal arrivano pochi giorni dopo che anche la Warner Bros. Discovery ha sospeso gli accordi generali per la maggior parte dei suoi principali autori, tra cui Greg Berlanti, Chuck Lorre, Bill Lawrence, Mindy Kaling e JJ Abrams.

Sia la WGA che l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) hanno fornito pochi aggiornamenti in merito a potenziali accordi per porre fine allo sciopero.

"Valuteremo la loro offerta e, dopo averla valutata, torneremo da loro con la risposta della WGA la prossima settimana", ha comunicato il sindacato ai membri il mese scorso. "A volte si possono fare più progressi nelle trattative quando queste vengono condotte senza una descrizione dettagliata delle mosse di ciascuna parte e una successiva disamina pubblica del significato di tali mosse. Questo sarà il nostro approccio, almeno per il momento, fino a quando non ci sarà qualcosa di significativo da riferire, o a meno che la direzione non usi i media o i surrogati dell'industria per cercare di influenzare la narrazione".