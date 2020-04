Dwayne Johnson: 'Quello che mi manca del wrestling è il pubblico'

Nel corso di un recente Q&A tenuto con i suoi fan sui social network, Dwayne Johnson ha risposto ad alcune domande tornando anche a parlare del mondo del wrestling professionista e di come si sia evoluto oggi.

L'ex-campione WWE ha rivelato anche di seguire con molta attenzione la All Elite Wrestling da quando è stata rilanciata nel gennaio 2019: "Sono molto felice per il successo della compagnia, perché è sempre una buona cosa. Crea delle aspettative, il ché è un bene. La cosa che più mi manca del wrestling professionale è quella connessione che si ha con il pubblico ogni sera. Non mi importava essere il tipo più grande, il migliore, il più folle o quello che salta più in alto. Tutti avevano uno scopo ben preciso e molti di quei ragazzi erano miei amici, ma mi manca di più la connessione con il pubblico. Ma il business del wrestling è cambiato. E' straordinario che continuino a mettere i loro corpi al centro di tutto questo, che lottino tra loro, ma c'è sempre l'intrattenimento del pubblico. Mi tengo sempre aggiornato e non ho altro che rispetto per loro". L'attore aveva anche raccontato la sua paura nel laciare il wrestling.

Attualmente la carriera di Dwayne Johnson al cinema è più lanciata che mai: dopo aver ottenuto il successo anche dallo spin-off Hobbs and Shaw con lui al centro al fianco di Jason Statham, e replicato i risultati con Jumanji: The Next Level, rivedremo The Rock in Jungle Cruise della Disney al fianco di Emily Blunt, il quale però è stato rimandato all'estate 2021 a causa dell'emergenza sanitaria attuale. Una volta terminata la quarantena, dovrebbe riprendere le riprese di Red Notice, film Netflix che lo vedrà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot.