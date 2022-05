Dwayne 'The Rock' Johnson, sua figlia Simone in WWE: ecco il nome che ha scelto!

Poco più di 25 anni fa The Rock esordiva in WWE e ora, è arrivato il turno di sua figlia Simone. La giovane ragazza dopo mesi di difficoltà ed infortuni, sembra finalmente pronta a salire sul ring e ha già scelto quello che sarà il suo "nome di battaglia".

Su Twitter la wrestler, rispondendo alle polemiche, ha scritto: "Probabilmente sarò per voi un disco rotto e spero che questo sia l'ultima volta in cui io debba giustificarmi, ma non capisco perché le persone non accettino il fatto che io non voglia utilizzare il mio cognome. Un nome non scredita i risultati precedenti di nessuna famiglia. Potrei costruire la mia intera carriera attorno a mio padre e le persone mi prenderebbero comunque a bastonate. Vi ringrazio comunque per il supporto".

Simone Johnson ha scelto il nome di Ava Raine e in molti non hanno gradito il fatto che la WWE le abbia permesso di scegliere un nome che non rendesse in alcun modo omaggio alla sua famiglia e soprattutto a The Rock, una delle più grandi star del wrestling moderno.

Dal canto suo papà Dwayne è più che soddisfatto del percorso di sua figlia e, sui social ha scritto: "I sogni non sono solo per i sognatori. Congratulazioni alla mia primogenita, Simone Johnson per aver firmato ufficialmente il suo contratto di wrestling WWE e per essere diventata la prima atleta WWE di quarta generazione in assoluto. Porta con orgoglio il nostro nome di famiglia, e fatti strada con le tue capacità. Sono così orgoglioso. Vivi il tuo sogno".

Magari per celebrare l'esordio di sua figlia, The Rock si deciderà a tornare in WWE. Speriamo accada preto!