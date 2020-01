Dwayne 'The Rock' Johnson produttore e star di una serie di NBC ispirata alla sua vita

Dwayne Johnson, altresì conosciuto come The Rock, produrrà e prenderà parte alla serie televisiva di NBC intitolata Young Rock, che tratterà della sua vita.

NBC si affida di nuovo a The Rock per incrementare la sua dose d'intrattenimento settimanale.

Young Rock sarà una comedy di 11 episodi che "seguirà Dwayne durante il suo percorso di crescita nella vita" ha spiegato Paul Telegdy , Chairman di NBC Entertainment "È la vita di Dwayne adattata sullo schermo da uno sceneggiatore brillante e profondo come Nahnatchka".

La serie sarà infatti guidata dal creatore di Fresh Off The Boat, Nahnatchka Khan, produttore esecutivo assieme allo stesso The Rock.

L'ex lottatore WWE, che apparirà in ogni episodio della serie, scriverà anche la sceneggiatura del pilot assieme al produttore di Fresh Off The Boat, Jeff Chiang.

Young Rock sarà quindi prodotto da Universal Television, Seven Bucks e Fierce Baby Productions, ed è stata ordinata tramite modalità straight-to-series.

Al momento, The Rock è ancora al cinema con Jumanji - The Next Level, e tra i suoi progetti futuri ci sono già il film di Netflix Red Notice, in cui reciterà al fianco di Ryan Reynolds e Gal Gadot, la pellicola targata Disney Jungle Cruise, e il cinecomic DC Black Adam, la cui uscita è prevista per il 2021.