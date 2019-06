Dwight trova la redenzione nella quinta stagione di Fear the Walking Dead

Fear the Walking Dead è tornato sul piccolo schermo americano, con il terzo episodio della quinta stagione, intitolato Humbug's Gulch. Il nuovo ciclo di episodi si concluderà il prossimo 21 luglio ma nel frattempo sono molte le trame che i personaggi dello show stanno portando avanti già in queste prime puntate e tra questi c'è anche Dwight.

Dwight (Austin Amelio) ha cercato dappertutto la moglie scomparsa, Sherry (Christine Evangelista), ma troverà una nuova famiglia e redenzione grazie a Daryl (Norman Reedus).

"Per noi è stato emozionante parlarne con Austin perché siamo fan del suo personaggio e del lavoro che ha fatto in The Walking Dead. Ma quello che pensavamo fosse bello e ciò che ci entusiasmava nel portare Dwight in Fear è che sarebbe stata una storia di redenzione. Stavamo per vedere un lato più fiducioso di Dwight iniziare a prendere forma" ha spiegato il co-showrunner Ian Goldberg, intervistato da EW.



"Ovviamente quando lo troviamo non si trova in un luogo pieno di speranza. E questo episodio è proprio l'opposto di dove l'avevamo lasciato in The Walking Dead, alla fine dell'ottava stagione. Daryl gli ha risparmiato la vita e gli ha chiesto di ritrovare Sherry. Ma vedremo che le cose non sono andate molto bene per Dwight. Si trova in un luogo disperato nei bassifondi, non crede che la troverà mai e non riuscirà a fare le cose per bene. Il che lo mette in una posizione critica".

Poi una speranza proprio nel terzo episodio di Fear the Walking Dead, che segna il debutto di Dwight nello show:"Dwight è abbastanza fortunato nel trovare John Dorie e June. Ci sono persone che sono in grado di farlo reagire. Ora ha trovato una nuova famiglia".

Nuovi personaggi in arrivo in questa quinta stagione di Fear the Walking Dead, che ha fatto registrare un record negativo per lo show con la première del primo episodio.