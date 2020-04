Dylan Walsh sarà il Generale Lane nella serie Superman & Lois

Dylan Walsh, celebre per la sua partecipazione alle serie Nip/Tuck e Life Sentence, è stato ingaggiato per la parte del Generale Sam Lane nella prossima serie Superman & Lois, in arrivo sui palinsesti della The CW il prossimo autunno.

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio DC diffusa da Deadline, il Generale Lane di Welsh sarà "un generale per nulla dotato di senso dell'umorismo, determinato a tenere l'America, e il mondo, al sicuro da ogni genere di minaccia che provenga da questo mondo o oltre. Lane è un drogato del lavoro che pretende nientemeno che l'eccellenza da tutti nella sua vita". Il personaggio, padre di Lois e Lucy Lane, era stato precedentemente interpretato da Glenn Morshower in Supergirl, ma per la prossima serie Superman & Lois è stato deciso un re-cast. Non è ancora chiaro se si procederà anche per un re.cast di Lucy Lane, apparsa precedentemente con il volto di Jenna Dewan.

La nuova serie dedicata alla coppia della DC e annunciata subito dopo la conclusione di Crisi sulle Terre Infinite, era stata programmata per un arrivo questo autunno, ma per rispettare tale scadenza le riprese sarebbero dovute cominciare come previsione questo marzo; tuttavia, la recente chiusura di tutte le produzioni cinematografiche e televisive per l'emergenza sanitaria in corso, condizioneranno i lavori e influiranno probabilmente sulla data di debutto dello show. E' probabile che la serie verrà girata in blocco, evitando così di concentrarsi solo sul pilot e la conseguente approvazione della serie. Verosimilmente, bisognerà attendere gli sviluppi della diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti per capire quale linea di condotta verrà presa.

Ricordiamo che in Superman & Lois Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch torneranno nei panni di Clark Kent e Lois Lane e saranno alle prese anche con le sfide derivate dall'essere genitori.