Dynasty, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Tutti gli episodi della quarta stagione di Dynasty, fortunato reboot della soap opera che ha coperto tutto l'arco degli Anni '80, sono stati distribuiti su Netflix da pochissimo, solo il 22 ottobre. Ma grazie alla celerità di The CW, emittente americana della serie, si possono già fare delle previsioni sull'uscita della quinta stagione.

Vi avevamo segnalato, appena un mese, fa l'arrivo della quarta stagione fra le uscite di ottobre su Netflix. Ve ne foste persa qualcuna, vi consigliamo di recuperarle, è stato un mese decisamente molto ricco e lo sarà altrettanto quello di novembre in fatto di uscite Netflix. E così è stato anche per i protagonisti della serie targata The CW, che hanno visto fermarsi il loro arco narrativo completamente in medias res, quando la suspance era più alta, lasciando gli spettatori con il fiato sul collo.

Il triangolo amoroso - del tutto inconsapevole - fra i tre co-protagonisti (Fallon, Liam, Eva) è finito in tragedia. La terza, assistente del giornalista, è stata colta da una vera e propria attrazione fatale nei suoi confronti lungo tutta la durata della stagione. Fallon nel frattempo tentava di avvisare il marito, incontrando la sua incredulità mista a disappunto. Ma quando Eva si decide finalmente a dichiarare il proprio amore per Liam, questi si riavvicina alla moglie, scatenando nella sua assistente un raptus d'ira e follia che la porterà all'estremo atto. Vista la recente distribuzione, non vogliamo spoilerare troppo su questo: vi consigliamo di recuperare il finale di stagione.

Chi invece già conosce i fatti, si starà mangiando le mani al pensiero di quando potrà tornare a vedere i tre su piccolo schermo e sciogliere così il nodo di morte che aleggia in questa conclusione, del tutto aperta. Purtroppo, una data ufficiale ancora non è stata comunicata, né si conosce l'inizio delle riprese della quinta stagione. Tuttavia, una serie di indizi permettono di tirare le somme. Innanzitutto, la prontezza di The CW, che ha dato il là agli sceneggiatori per iniziare a scrivere i nuovi episodi già prima del debutto della quarta stagione.

Sappiamo inoltre che nel calendario del periodo autunnale, la serie non è presente, cosa che la posticipa alla prossima stagione televisiva 2021/2022. Considerando che tutti i rinnovi della serie, a eccezione dei posticipi della quarta dovuti al fattore Covid, sono usciti in autunno, lo stesso potrebbe avvenire per Dynasty 5. Da lì poi, la serie arriverà in blocco su Netflix dopo la distribuzione settimanale su The CW: si parla, realisticamente, della fine del prossimo anno. Riuscirete ad aspettare tanto?