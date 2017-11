Dynasty: Spotted! Kelly Rutherford di Gossip Girl arriva nella serie reboot!

, la madre diin, arriva ad Atlanta per lavorare a Dynasty e avrà una mini-reunion a tema Upper East Side!

Attenzione possibile Spoiler

Infatti l'attrice, per lavorare a un episodio della serie reboot di Dynasty, si incontrerà nuovamente con i produttori esecutivi Josh Schwartz e Stephanie Savage, già a l lavoro con lei su Gossip Girl della CW.

TvLine ha appreso che, nell'episodio di Dynasty in cui la vedremo, la Rutherford interpreterà il personaggio di Melissa Daniels, il cui matrimonio apparentemente perfetto con un potente senatore si rivelerà essere null'altro che una facciata per coprire la vergogna della reale situazione che invece vivono. La sua storia servirà come monito per Cristal sui rischi che si corrono a sposare uomini che fanno parte dell'alta società.

La sinossi di Dynasty: "Fallon Carrington torna a casa dalla sua famiglia, al fine di essere scelta come il nuovo amministratore delegato della società del padre. Ma una volta arrivata, rimane scioccata nello scoprire che suo padre è impegnato con Cristal Flores, una giovane donna che lavora come segretaria per la società. Accusandola di interesse per il patrimonio di famiglia, Fallon farà ogni sforzo per scoprire i segreti di Cristal. Questo creerà rapidamente tensione tra le due giovani donne che cercheranno di rendere l'una all'altra la vita un incubo."