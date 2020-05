Dynasty, la terza stagione arriva su Netflix: ecco tutte le new entry del cast

In onda negli Stati Uniti dallo scorso ottobre e interrotta a due episodi dalla fine a causa della pandemia, la terza stagione di Dynasty è finalmente disponibile in Italia nel catalogo di Netflix. In attesa di novità sull'arrivo degli episodi finali, vediamo dunque tutte le novità del nuovo arco narrativo della serie The CW.

La seconda stagione dello show si era conclusa con Adam che aveva spinto Liam in piscina, lasciando il suo destino in sospeso. Malek nei nuovi episodi dovrà invece difendersi dalle intenzioni di Dominique, determinata a rivendicare il suo diritto all'eredità di famiglia. Nel frattempo, Alex è tornata ad Atlanta con un nuovo aspetto e insieme ad un altro uomo.

Oltre al ritorno tra gli altri di Elizabeth Gillies (Fallon Carrington), Grant Show (Blake Carrington), Daniella Alonso (Cristal), Sam Underwood (Adam Carrington) e Robert Christopher Riley, il cast vedrà diverse new entry: Elaine Hendrix vestirà i panni di Alexis Carrington, ex moglie di Blake e madre di Fallon, Adam e Steven. Tra le guest star troveremo invece Wakeema Hollis nel ruolo di Monica Colby, sorella di Jeff e figlia di Dominique; Sharon Lawrence sarà Laura Van Kirk, la madre di Liam; Daniel Di Tomasso interpreterà Fletcher Myers, nuovo interesse amoroso di Sam; e infine Jade Payton vestirà i panni di Vanessa Devaraux, la figliastra di Dominique.

Nonostante di recente molte serie TV abbiano avuto diversi problemi con l'adattamento per via dalla chiusura delle sale di doppiaggio, vi segnaliamo che tutti e 20 i nuovi episodi di Dynasty sono disponibili anche in lingua italiana.

In caso non aveste ancora visto lo show The CW, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Dynasty. Inoltre, vi ricordiamo che il network ha già rinnovato la serie per una quarta stagione.