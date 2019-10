Dynasty: The CW presenta i nuovi regular della terza stagione

A poche ore dalla premiere della terza stagione, The CW ha annunciato (via TV Line) tutti i nuovi series regular della serie reboot di Dynasty, distribuita in Italia da Netflix.

Adam Huber (Liam Ridley) e Sam Underwood (Adam Carrington) sono stati ufficialmente promossi a regular per la terza stagione che andrà in onda durante la notte negli Stati Uniti. Huber è un comprimario dalla stagione 1, mentre Underwood ha debuttato come membro della famiglia nel corso della seconda.

Ai due si aggiungono anche Michael Michele (Dominique Devereaux) e Daniella Alonso (Cristal Jennings). Michele aveva anticipato la notizia lo scorso luglio, mese nel quale era stata rivelata anche la partecipazione della Alonso nel ruolo della new entry Cristal.

Nel cast dello show ritroveremo anche Elizabeth Gillies nei panni di Fallon Carrington, Rafael de la Fuente come Sammy Jo, Robert Christopher Riley nel ruolo di Michael Culhane, Sam Adegoke nei panni di Jeff Colby, Maddison Brown nel ruolo di Kirby Anders, Alan Dale come Joseph Anders, e infine Grant Show nei panni di Blake Carrington.

Le prime due stagioni della serie sono disponibili su Netflix. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Dynasty. Quanto attendere i nuovi episodi dello show? Fatecelo sapere nei commenti.