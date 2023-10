Dov'è Ahsoka in Star Wars - Episodio 9? Facciamo chiarezza

Quello di Star Wars è un universo immenso e in continua espansione, per cui è facile che di qualcuno si possano perdere le tracce a lungo andare: se quel qualcuno porta il nome di Ahsoka Tano, però, chiedersi che fine abbia fatto è decisamente lecito, trattandosi di un personaggio non proprio abituato a passare sotto traccia.

Il finale di Ahsoka, d'altronde, ci ha lasciato intendere che il personaggio di Rosario Dawson abbia ancora un bel po' di cose da fare in giro per la galassia, che si tratti di quella che conosciamo già o di quella presentataci proprio durante la serie: possibile, dunque, che non si abbiano sue notizie durante la trilogia sequel?

In realtà le ipotesi sono molte: da Ahsoka a Star Wars - Episodio VII passano circa 30 anni, tre decenni in cui potrebbe essere successo di tutto! Qualcuno arriva addirittura a pensare che l'ex-padawan di Anakin Skywalker sia morta, e in effetti non è un'ipotesi da scartare del tutto dal momento in cui, soprattutto durante l'ascesa del Primo Ordine, i pericoli non mancheranno di certo.

Ipotesi tragiche a parte, comunque, è davvero difficile ipotizzare qualcosa sull'Ahsoka Tano della trilogia sequel: e voi, avete qualche idea al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di tempistiche, intanto, ecco quanto tempo separa Star Wars Rebels dagli eventi di Ahsoka.