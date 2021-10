Che cos'è Alice in Borderland? Se siete in fissa con Squid Game ve lo spiega Netflix!

Se avete seguito i nostri consigli avete già recuperato i 5 film da vedere dopo Squid Game, ma se state cercando nuovi contenuti da gustarvi sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, potreste trovare quello che sta cercando nella serie tv Alice in Borderland.

Che cos'è Alice in Borderland? Si tratta di una serie televisiva giapponese che mescola i generi fantascientifico, thriller e drammatico, adattamento del manga omonimo realizzato da Haro Aso. La serie ha per protagonista l'attore Kento Yamazaki nei panni di Arisu, un giovane che si ritrova perso in una Tokyo apparentemente abbandonata insieme ai suoi migliori amici, Chōta (Yūki Morinaga) e Karube (Keita Machida). Poco dopo essersi messi sulle tracce del resto della civiltà, il trio scopre rapidamente di essere intrappolato in una città in cui sono costretti a partecipare a dei giochi pericolosi per sopravvivere.

Se siete in astinenza da Squid Game Netflix vi consiglia quest'altro prodotto, e pochi minuti fa la piattaforma ha addirittura pubblicato un video sul proprio canale ufficiale di YouTube per spiegarvi in appena due minuti e mezzo che cos'è Alice in Borderland. Come al solito, potete riprodurre il filmato promozionale all'interno dell'articolo facendo partire il player in alto.

La prima stagione di Alice in Borderland è stata pubblicata su Netflix il 10 dicembre 2020, ma il pubblico la sta riscoprendo in questo periodo proprio sull'onda di entusiasmo scatenata da Squid Game ritrovando. Se invece siete fan di lunga data, scoprite quando uscirà Alice in Borderland 2.