C'è un'altra scena 'piccante' nel nuovo episodio di The Walking Dead

L'episodio Morning Star della decima stagione di The Walking Dead, andato in onda negli Stati Uniti domenica sera, ha offerto tra le altre cose un riferimento al finale della stagione 6. Non sono mancate altre scene memorabili, tra cui una passionale e romantica, che per certi versi ha ricordato una discussa scena della midseason premiere, Squeeze.

Chi non ha visto i nuovi episodi di The Walking Dead è invitato a interrompere qui la lettura, per non incorrere in spoiler. Se nel primo episodio della seconda metà di stagione aveva fatto discutere una scena di sesso tra Negan e Alpha, stavolta abbiamo infatti un ritorno di fiamma tra Carol (Melissa McBride) e King Ezekiel (Khary Payton). Il loro matrimonio era naufragato dopo l'uccisione del figlio Henry (Matt Lintz), che fu tra lei prime vittime di Alpha quando si infiltrò nel Regno.

In Morning Star, quando Carol sente Daryl (Norman Reedus) raccontare che i Sussurratori si stanno avvicinando dopo aver bloccato tutte le strade, osserva Earl (John Finn) ordinare alla milizia: "Fate tutto ciò che serve per raddrizzare la testa. Questa sarà la battaglia della nostra vita."

Dopo aver trovato Ezekiel con l'armatura che un tempo apparteneva al figlio, Carol gli scosta delicatamente la sciarpa dal collo, rivelando il segreto che era sepolto con Siddiq (Avi Nash): una massa causata dal cancro alla tiroide. "Non è niente" dice Ezekiel, pur sapendo che Carol non se la berrà. Lei infatti gli dice: "Non puoi fregarmi", e a quel punto fa la prima mossa, baciandolo e spostandolo sul letto.

Successivamente, un sorridente Ezekiel dice a Carol che ha perso il suo senso dell'umorismo. Lei lo nega. "L'ho lasciato su un mobile del Regno, e poi è andato a fuoco" gli risponde.

"Sarebbe successo se fosse stata un'altra notte?" domanda Ezekiel. "Se non pensassimo che stasera moriremo". Carol sorride, rispondendo scherzosamente: "Aspetta. Moriremo stanotte?"

In calce all'articolo riportiamo alcune delle reazioni che la scena ha provocato su Twitter, come per un'altra scena da brividi di The Walking Dead.