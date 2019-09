C'è aria di guerra nel nuovo trailer di The Walking Dead 10

La costruzione della tensione è fondamentale in una serie horror, e il nuovo trailer di The Walking Dead 10 sembra funzionare benissimo sotto quest'aspetto: la guerra con i Sussurratori è sempre più vicina e la si respira in ogni frame di questa nuova clip.

Il trailer è composto da un efficace mix di immagini dei sopravvissuti di Alexandria su sfondo animato: la voce di King Ezekiel ci accompagna man mano che scorrono sullo schermo le immagini dei nostri protagonisti, tutti pronti all'ennesimo decisivo scontro per la loro sopravvivenza.

"La nostra sopravvivenza ci ha uniti. Siamo una comunità di persone uguali. Insieme siamo più forti. Condividiamo il legame della nostra comune mortalità con chiunque voglia unirsi a noi in pace e onestà. Per coloro che vogliono trovare un suolo comune, questo mondo è vostro di diritto. Uniti dalla fiducia, dalla vita, dalla nostra umanità, stiamo creando un mondo nuovo. Il nostro benessere e la nostra salvezza sono le più alte priorità. Se la guerra dovesse arrivare, la nostra fiducia sarà nei vivi e nel benessere di tutti noi. Insieme, noi sopravviviamo" declama Ezekiel in un discorso che ha tutta la solennità del sermone antecedente alla battaglia.

La showrunner Angela Kang, comunque, ha anticipato un clima da Guerra Fredda per l'imminente scontro con i Sussurratori. Ciò che è certo, comunque, è che questa decima stagione di The Walking Dead sarà ricca di emozioni: parola di Samantha Morton.