E' arrivato il nuovo promo del Crossover dell'Arrowverse: Crisis on Earth X!

L' Arrowverse è online con il suo nuovo promo del crossover intitolato, il grande team up delle serie CW che va in onda durante l'ottava settimana di programmazione degli show dedicati agli eroi DC televisivi.

In Crisis on Earth-X, gli eroi di The Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow si troveranno a dover fronteggiare ogni tipo di "male", forze negative di ogni genere, compresi i Nazisti!

Questo crossover avrà serie ripercussioni sugli show dell'Arrowverse e di certo i fan di queste serie tv non vorranno assolutamente perderselo!

Il promo dura 30 secondi e mostra un minimo di ciò che dovremo aspettarci da questo speciale in quattro parti che si svilupperà nel corso di due serate iniziando con Supergirl e terminando con Legends of Tomorrow.

Tutti pronti?