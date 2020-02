C'è Baby Yoda in un gioco da tavolo dedicato a The Mandalorian

Hasbro, la nota società statunitense produttrice di giocattoli, ha presentato un gioco da tavolo su The Mandalorian, la serie TV presente all'interno del catalogo di Disney+. Naturalmente non poteva mancare il personaggio più iconico dello show: Baby Yoda.

Da quando The Mandalorian è arrivato per la prima volta sulla piattaforma streaming di Disney, il simpatico personaggio - che ufficialmente viene indicato come The Child - è diventato in breve tempo una vera e propria icona, tanto che, recentemente, ha conquistato anche la copertina di The Pop Insider.

Adesso Baby Yoda sarà presente anche nei giochi da tavolo di Hasbro, con Operation: Star Wars: The Mandalorian Edition. Il gioco consiste nel dover recuperare tutti gli oggetti che il personaggio ha nascosto, come ad esempio un bicchiere, muovendosi nel modo più delicato possibile e senza far scattare l'allarme. In caso di errore, infatti, Baby Yoda reagirà, così come accadeva con L'allegro chirurgo e altri celebri giochi del passato.

Operation: Star Wars: The Mandalorian Edition sarà disponibile a partire dalla primavera del 2020. Per quel che riguarda, invece, la serie originale ambientata nell'universo di Star Wars, con protagonista l'attore Pedro Pascal, si parla di un'uscita a cadenza settimanale per The Mandalorian quando arriverà in Italia, ovvero il prossimo 24 marzo.