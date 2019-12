C'è un Baby Yoda stampato in 3D sull'albero di Natale di Jon Favreau

La serie Star Wars: The Mandalorian si avvia alla conclusione e cresce l'attesa per il finale di stagione, specialmente per chi ha già visto il colpo di scena che chiude il settimo episodio, che consigliamo di non leggere se non volete spoiler. Il personaggio più amato della serie (questo ormai lo sanno tutti) è la creatura ribattezzata Baby Yoda.

Il neonato con le fattezze dell'iconico maestro Jedi è diventato in breve tempo protagonista di una serie di meme virali, che hanno fatto il giro del web, e la sua popolarità è alle stelle anche nei Paesi in cui Disney+ non è ancora disponibile. Su di lui sarà presto disponibile un merchandise di tutto rispetto, ma a causa di un ritardo della Disney i fan non potranno metterci le mani sopra prima di qualche mese.

Si cerca così di ovviare nei modi più ingegnosi, e un suggerimento interessante arriva proprio da Jon Favreau, showrunner della prima serie live action del franchise Star Wars. Favreau ha infatti pubblicato su Instagram una foto di una decorazione natalizia, un Baby Yoda stampato in 3D, che fa bella mostra di sé sul suo albero di Natale.

L'immagine ha ovviamente provocato una serie di commenti da parte dei follower.

"Ne ho bisogno", ha scritto per esempio @dr_woo_.

"Devo solo ringraziarti per aver creato questo regalo. Questa è la luce di cui avevamo bisogno in tempi così bui", ha commentato @rmmairena.

Le origini di Baby Yoda sono ancora avvolte dal mistero. "Scopriremo qualcosa in più su di lui nel corso della stagione" aveva detto Favreau qualche tempo fa. "Penso che ciò che è fantastico di ciò che George Lucas ha creato sia che Yoda, il personaggio con cui siamo cresciuti, abbia sempre un'aura di mistero, e questo è ciò che lo ha reso così archetipo e così mitico. Sappiamo su chi si basa il suo comportamento e ciò che rappresenta, ma non sappiamo da dove viene e non conosciamo dettagli sulla sua specie. Penso che sia per questo che le persone sono così curiose per questo piccolo esemplare della stessa specie."