C'è un grande cambiamento nella storyline di Ciri in The Witcher di Netflix

L'attesa e anticipatissima The Witcher è finalmente disponibile su Netflix con gli otto episodi della prima stagione, che sappiamo già alcuni di voi avranno finito in appena 24 ore dalla release ufficiale, motivo che ci spinge (avvertendo degli spoiler) ad addentrarci già nelle dinamiche traspositive della serie.

Già dalla presentazione e grazie alla tante interviste rilasciata da Andrzej Sapkowski e dallo creatrice Lauren Schmidt Hissrich, sapevamo da mesi dei diversi cambiamenti che sarebbero stati apportati in fase d'adattamento dei romanzi originali, di cui quello principale - visionati gli episodi - appare proprio essere quello relativo alla storyline di Ciri (Freya Allan), riguardo il suo potere.



Nel primo episodio vediamo già un primo assaggio del suo potere dopo che la regina Calanthe intima alla nipote di fuggire da Cintra. Più avanti nell'episodio vediamo Ciri che riesce a fuggire dalle grinfie di un soldato Nilfgaardiano, che riesce però a raggiungerla senza catturarla nuovamente, dato che Ciri emette un ulteriore urlo e questa volta molto più potente, tanto da aprire una frattura nel terreno e far cadere un monolite nelle vicinanze. L'urlo è talmente forte da costringere poi il soldato ad attappare le orecchie e rimane schiacciato dal monolite.



Nell'ultimo episodio, poi, questo potere si fa ancora più grande e intenso, tanto da arrivare a uccidere involontariamente tre persone che la stavano comunque minacciando. Se questo è insomma solo l'inizio del suo potere, non osiamo immaginare cosa riesca a fare nelle stagioni successive.



