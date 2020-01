C'è anche un cameo di Green Lantern nel finale di Crisi sulle Terre Infinite?

Crisi sulle Terre Infinite potrebbe aver chiarito sulla presenza o meno delle Lanterne Verdi all'interno dell'Arrowverse, con un indizio posizionato nel finale di quest'epico crossover televisivo delle serie The CW.

Nella quarta parte di questo crossover composto da cinque episodi e conclusosi ieri sulle reti della The CW, vediamo un flashback che ci riconduce alla nascita dell'Anti-Monitor, un errore di valutazione provocato da Mar Novu prima di diventare Monitor, indietro a quando era un ambizioso scienziato del mondo di Maltus. Maltus, come ricorderanno gli appassionati di fumetti, è dove hanno avuto origine i Guardiani dell'Universo. Nei fumetti, infatti, non è stato Mar Novu ma Krona - scienziato maltusiano - che accidentalmente creò il multiverso e rilasciò di conseguenza l'universo antimateria.

Maltus adesso gioca un ruolo fondamentale in Crisi sulle Terre Infinite, ma dopo la conclusione della guerra e il ristabilimento del multiverso abbiamo l'occasione di dare un'occhiata maggiore al tutto, a qualcosa di più grande. Non il Corpo delle Lanterne Verdi di Terra-90 con John Diggle come Lanterna Verde, ma quello che sembra un intero universo nel quale il film Lanterna Verde con Ryan Reynolds è effettivamente uscito nei cinema, dove fa squadra con le Lanterne ed è circondato dai Guardiani dell'Universo.

Insomma, non proprio questa grande rivelazione sul personaggio che ci si poteva attendere. Tuttavia, la questione Lanterna Verde è ancora aperta alla Warner Bros, dato che esiste un progetto in sviluppo sul film che è ancora in forse e l'idea di uno show televisivo sul Lanterna Verde che dovrebbe approdare su HBO Max (la piattaforma digitale di WarneMedia in arrivo a maggio negli Stati Uniti).

Su queste pagine potete recuperare l'incredibile cameo di Ezra Miller nei panni del Flash della DCEU e il suo incontro con il Flash di Grant Gustin, così come capire in che modo il crossover spiani la strada a Superman & Lois, la nuova serie CW che arricchirà l'Arrowverse a partire dalla prossima stagione televisiva.