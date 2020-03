E Poi C'è Cattelan Alive: come seguire la diretta con Mika e Chef Giorgio Locatelli

In un momento in cui i social sono diventati l'unica finestra sul mondo, anche Alessandro Cattelan ha deciso di scendere in campo, avvicinando le persone con ciò che gli riesce meglio: intrattenere il pubblico. Ecco quindi il nuovo format E Poi C'è Cattelan Alive, trasmesso in diretta social: continuate dopo il salto per sapere come.

Domani andrà in onda, o forse è meglio dire in rete, il secondo episodio di EPCC Alive, il nuovo programma presentato da Cattelan e realizzato in produzione con Sky e che sarà interamente visionabile in diretta social. Il format nasce come versione ridotta e pensata ad hoc per i social dell'omonimo talk show, tanto apprezzato per i toni tanto leggeri quanto seri con cui vengono affrontate tematiche di ogni genere.

L'episodio vedrà ospiti in collegamento webcam Mika e lo chef Giorgio Locatelli, introdotti dal consueto monologo di Cattelan scritto dai fedelissimi Marco Villa e Street Clerks.

Il secondo appuntamento verrà trasmesso domani 24 marzo alle ore 21: da Youtube a Facebook, da Instagram a Twitter, di seguito tutti i canali per seguirlo.

Instagram:

- Alessandro Cattelan

- E poi c'è Cattelan

- Sky Uno

- NOW TV

Facebook:

- Alessandro Cattelan

- E poi c'è Cattelan

- Sky Uno

- NOW TV

Twitter:

- Alessandro Cattelan

- E Poi C'è Cattelan

- Sky Uno

- NOW TV

YouTube:

- Sky