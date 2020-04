C'è un collegamento tra Maggie e Beta? Cosa accomuna i due personaggi di The Walking Dead?

Grazie alla puntata intitolata "Look at the flowers" abbiamo potuto scoprire finalmente l'identità di Beta. Secondo una teoria dei fan, Maggie potrebbe essere entrata in contatto con lui nell' ottava stagione di The Walking Dead.

Nel dodicesimo episodio abbiamo infatti visto Maggie stringere un accordo con la misteriosa Georgie: in cambio di provviste per Hilltop e di schemi per costruire mulini ed altre tecnologie, Georgie ha chiesto di darle dei dischi musicali. Richiesta particolare e molto conveniente, accettata ben volentieri da Maggie.

Con la decima stagione abbiamo scoperto che Beta è stato un cantante country molto famoso prima dell'apocalisse zombie, e persino ad Hilltop erano presenti i dischi di Half Moon (il suo nome d'arte): lo sappiamo perché Magna ascolta l'album What It Always Is. Considerato ciò, è molto probabile che tra i dischi che Maggie ha consegnato a Georgie ci fossero anche gli album di Beta, come fa notare su Twitter l'utente @rickslegacy. Un collegamento inquietante, se pensiamo che Beta è ora a capo dei Sussurratori, artefici di molte sofferenze per gli abitanti di Hilltop, la comunità di Maggie.

Per il momento Maggie ha lasciato il villaggio, insieme al figlio Hershel e alla stessa Georgie, ma tornerà in futuro nella serie, e chissà che non ci sia un qualche riferimento ai dischi di Half Moon. Intanto i fan di TWD discutono del comportamento tenuto da Carol nelle ultime puntate.