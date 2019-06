C'è un easter-egg dedicato a Captain America nella terza stagione di Jessica Jones

Dopo gli easter-egg a Iron Fist e Spider-Gwen, vi segnaliamo che in Jessica Jones 3 è contenuto anche un riferimento a Captain America, uno dei personaggi più famosi e amati del Marvel Cinematic Universe.

Nello specifico, durante il primo episodio della terza ed ultima incarnazione dello show Marve-Netflix, la protagonista Jessica (ancora una volta interpretata da Krysten Ritter) viene ingaggiata da una madre che spera di riprendersi la figlia, andata via col suo ex marito. A quanto si capisce, la bambina non ha alcun problema a stare con suo padre e non capisce perché Jessica abbia dovuto riportarla dalla madre contro il suo volere.

Pensando che Jessica fosse una supereroina, la bambina le urla: "Ma i supereroi non dovrebbero salvare la gente? Capitan America non l'avrebbe mai fatto!"

Ebbene si, la serie Netflix ha offerto un altro fugace collegamento al più espanso Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, che però sarà probabilmente anche l'ultimo dato che come ben sappiamo Kevin Feige sta sviluppando quattro serie televisive MCU per Disney+, che soppianteranno "l'universo televisivo Marvel-Netflix".

Tra le serie in arrivo, in attesa di futuri nuovi annunci, ricordiamo Loki, WandaVision, Falcon & The Winter Soldier e Occhio di Falco. A proposito: sapevate che proprio Captain America tornerà nel MCU dopo gli eventi di Endgame? A rivelarlo sono stati niente meno che i fratelli Russo, assicurando che la sua 'avventura nel tempo' per sistemare le Gemme dell'Infinito e aggiustare la time-line del MCU sarà raccontata in "qualche modo".



Pensate che vedremo una serie tv Disney+ dedicata a questa avventura? O Cap più semplicemente comparirà in qualche serie già annunciata, come Loki o Falcon & The Winter Soldier? Diteci la vostra come sempre nella sezione dei commenti.