C'è un easter egg su Han Solo nel nuovo episodio di The Mandalorian

Il quinto episodio di The Mandalorian, intitolato "The Gunslinger", ha riportato i fan di in una location iconica di Star Wars, e non poteva dunque mancare un riferimento ad una delle scene più memorabili della trilogia originale.

Stiamo parlando della celebre sequenza "Han shot first", che recentemente è stata modificata (per l'ennesima volta) con l'uscita di Una nuova speranza su Disney+.

Nella nuova puntata di The Mandalorian, infatti, il cacciatori di taglie interpretato da Pedro Pascal e il piccolo Baby Yoda hanno fatto tappa a Tatooine, lo storico pianeta dove è iniziata l'intera storia degli Skywalker, prima con Anakin e poi con Luke.

In cerca di una taglia per riparare la sua nave danneggiata, Mando ha fatto visita alla leggendaria Cantina di Mos Eisley: ad un certo punto, dopo un rifiuto del barista, il Mandaloriano si è seduto a contrattare con un altro bounty hunter (rivelatosi in seguito come Toro Calican) nello stesso tavolo dove Han Solo ha ucciso Greedo durante la prima parte di Episodio IV.

Scritto e diretto da Dave Filoni, l'episodio ha introdotto anche l'assassina interpretata da Ming-Na Wen. Il prossimo appuntamento con The Mandalorian è previsto per il prossimo 13 dicembre, mentre la puntata del 18 dicembre (data di uscita in Italia di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker) conterrà una preview dell'atteso capitolo finale della Skywalker Saga.

Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla sinossi del finale di The Mandalorian.