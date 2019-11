Ci sarebbe un finale alternativo di Game of Thrones, secondo l'attore Kristofer Hivju

A distanza di alcuni mesi dalla conclusione definitiva di Game of Thrones, l'attore Kristofer Hivju, interprete del personaggio di Tormund, ha dichiarato che è stato girato un finale alternativo della serie che molto probabilmente non sarà mai reso pubblico.

The Iron Throne, l'episodio finale dell'ottava stagione, ha messo la parola fine a una delle serie più influenti e seguite degli ultimi anni. Ma, nonostante le dichiarazioni di Emilia Clarke sul finale di Game of Thrones, la conclusione dell'adattamento televisivo dei romanzi appartenenti alla saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dello scrittore George R. R. Martin non ha soddisfatto molti fan che non sembrano aver ritenuto soddisfacente il lavoro svolto dai due showrunner David Benioff e D. B. Weiss.

A tornare sul chiacchierato finale della serie è intervenuto questa volta l'attore norvegese che ha fatto riferimento alle riprese di un eventuale finale alternativo dello show di HBO. Queste sono le sue brevi dichiarazioni - rilasciate al portale Metro - sull'ipotetico finale diverso rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso maggio:

"Beh, abbiamo anche girato un finale alternativo. È stato fatto principalmente per divertimento, ma non credo di avere il permesso per poter parlare di questa cosa".

Non sapremo mai quindi come sarà questo finale alternativo e divertente di Game of Thrones. Qualche settimana fa, inoltre, è arrivata la notizia della cancellazione del prequel con Naomi Watts, una serie spin-off che sarebbe dovuta essere ambientata millenni prima degli eventi canonici e raccontare la prima storica Lunga Notte.