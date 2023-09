Dov'è stata girata Yellowstone? Le location della serie con Kevin Costner

Oltre tutti i problemi tra Kevin Costner e la produzione, che hanno contraddistinto gli ultimi mesi di produzione di Yellowstone, attualmente ferma a metà della quinta stagione e senza una chiara indicazione di quando sarà ripresa per essere definitivamente conclusa, tra gli elementi più affascinanti dello show ci sono senz'altro le sue location.

Non c'è modo migliore di rappresentare un ranch di cowboy del Montana che un ranch di cowboy del Montana. Le scene dello Yellowstone Dutton Ranch sono state girate al Chief Joseph Ranch di Darby, nel Montana, a circa 90 minuti da Missoula. La valle panoramica in cui è immerso il ranch è quanto di più autentico possa esistere quando si parla di ranch del Montana, con tramonti che si affacciano sul Trapper Peak e sulla valle del fiume Bitterroot.

Nel frattempo, Yellowstone è da record su CBS dopo l'esordio sui canali tradizionali di programmazione.

Quando John Dutton diventa governatore del Montana nella quinta stagione di Yellowstone, la sua attenzione si sposta dal Dutton Ranch alla capitale dello Stato, Helena, dove si trova l'ufficio del governatore. Il cast e la troupe di Yellowstone si sono recati davvero nella capitale dello Stato e hanno girato le scene dell'ufficio del governatore proprio nell'edificio del Montana State Capitol. La cerimonia di giuramento di John è stata ambientata nel Capitol Building di Helena, anche se il luogo delle riprese non coincide perfettamente. Secondo il sito Trip Savvy, la cerimonia è stata girata in realtà nel palazzo di giustizia della contea di Missoula.

Proprio accanto al ranch di Yellowstone si trova la Riserva di Broken Rock, dove Thomas Rainwater svolge il ruolo di presidente. Le scene nella Broken Rock Reservation sono state girate nella Crow Indian Reservation, la più grande riserva del Montana. Come indica il nome, il territorio ospita la tribù Crow, che gestisce ancora una grande mandria di bisonti nella riserva.

Dopo aver girato la maggior parte delle prime tre stagioni nello Utah, Sheridan ha deciso di spostare la maggior parte della produzione di Yellowstone nel Montana. Secondo KPAX in Montana, Sheridan ha acquistato uno spazio di 40.000 metri quadrati su 100 acri appena fuori Missoula da utilizzare per le riprese.

A sud di Missoula si trova la cittadina di Hamilton, nel Missouri. Hamilton è stata fondata dal magnate del rame Marcus Daly alla fine del 1800, ed è proprio la stravagante villa di Daly a fare le veci della villa del governatore a Yellowstone. Secondo IMDB, l'area direttamente fuori Hamilton è stata anche il luogo dell'inseguimento in auto di Kayce, durante il quale ha inseguito gli aggressori che hanno attaccato lui e la sua famiglia.

Mentre Missoula ha fatto da base per le ultime stagioni, Ogden, nello Utah, è stata la location centrale per molte delle scene girate nelle prime tre stagioni di Yellowstone. Secondo IMDB, le strade e i negozi dell'idilliaca città sciistica hanno fatto da sfondo a gran parte dell'azione cittadina della terza stagione di Yellowstone, compresi gli uffici di Schwartz & Meyer, il datore di lavoro di Beth. Il bar frequentato da Beth e dagli altri ranchers è l'Outlaw Saloon, un vero e proprio bar che di solito ospita musica country dal vivo (come nella serie).

Park City, nello Utah, è una delle più famose località sciistiche delle Montagne Rocciose e si trova a circa 20 miglia a sud di Salt Lake City. Proprio come Dan Jenkins aveva immaginato per la valle in cui si trova il Dutton Ranch, Park City si riempie durante la stagione turistica. A Yellowstone, le scene del lussuoso lodge di Jenkins sono state girate alla Nicklaus Clubhouse, che è ancora un punto di riferimento per le cene grazie alla sua incredibile vista.

Dopo essere stato allontanato dal Dutton Ranch per diventare un cowboy migliore, il beniamino dei fan Jimmy Hurdstram si ritrova al 6666 Ranch di Guthrie, in Texas. Il ranch è esattamente come quello della serie ed è ancora oggi un allevamento di bestiame pienamente operativo. Il 6666 Ranch si estende per oltre 350.000 acri nel Texas occidentale ed è così grande da rimanere quasi isolato da città e paesi. Questo lo rende ideale per la produzione e fa sì che le scene di Yellowstone appaiano come uno sfondo di campagna sterminato e senza fine.