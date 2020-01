C'è anche Hank Shrader nel nuovo trailer della quinta stagione di Better Call Saul!

La domanda che tutti i fan si ponevano all'annuncio della prima stagione di Better Call Saul era più o meno questa: 'Vedremo altri personaggi di Breaking Bad oltre a Saul e Mike?'. La risposta arrivò già con la comparsa di Gus, Hector e Tuco, ma questa quinta stagione sembra alzare ulteriormente la posta.

No, non è ancora il momento di Walter White e Jesse Pinkman (o, nel caso dovesse esserlo, Gilligan e soci non sembrano intenzionati a svelarcelo prima del tempo); negli episodi di questa quinta stagione, però, avremo modo di salutare nuovamente uno dei personaggi più amati (o odiati? Dipende dai punti di vista) della serie capolavoro targata AMC.

Il nuovo trailer ci mostra infatti finalmente Hank Shrader, il cognato di Walt agente della DEA ucciso in quello che resta forse l'episodio più bello di tutta Breaking Bad, quell'Ozymandias che rappresentò il punto di non ritorno per il nostro Heisenberg. Non sappiamo, ovviamente, quanto importante sarà il ruolo di Hank in questa stagione: considerando quanta attenzione Better Call Saul presta alle vicende del cartello, però, non ci stupiremmo di vederlo piuttosto spesso.

Un nuovo promo dello show, intanto, ci ha mostrato il dietro le quinte di Better Call Saul; secondo Vince Gilligan, inoltre, il finale di Better Call Saul sarà migliore di quello di Breaking Bad! Insomma, un modo come un altro per non alzare le aspettative...