C'è anche 'Her' di Spike Jonze tra le fonti d'ispirazione per Westoworld 3

Dallo scorso 15 marzo è finalmente disponibile l'attesa terza stagione di Westworld, la serie sci-fi ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Tra i cambiamenti più importanti è presente un rinnovato comparto estetico realizzato grazie alle idee del direttore della fotografia Paul Cameron.

I fan della serie HBO con protagonista l'attrice Evan Rachel Wood - recentemente l'attrice ha parlato della volontà di Dolores di vedere il futuro - avranno sicuramente notato il drastico cambiamento che ha portato alla presenza di un'ambientazione urbana rispetto a quelle precedenti che erano presenti all'interno del parco. Cameron, che in passato si è occupato della fotografia di pellicole incentrate sull'atmosfera cittadina, come Collateral (2004) di Michael Mann, ha spiegato quali sono state le fonti d'ispirazione per la Los Angeles di Westworld.

Queste sono le sue dichiarazioni rilasciate al portale Collider e di cui vi proponiamo un estratto, in cui ha fatto riferimento anche alla pellicola Her (2013) di Spike Jonze.

"È stato meraviglioso poter lavorare dall'inizio con Jonathan Nolan e Nathan Crowley, lo scenografo di allora. Stabilirono il tono e lo stile di ciò che Westworld sarebbe dovuto essere [...] Quando Jonathan mi chiamò mi disse 'Ascoltami, voglio davvero fare questa unione tra Los Angeles e Westworld ambientata nel 2058". Si trattava di un'altra grande esperienza insieme a Howard Cummings, l'attuale scenografo. È stato grandioso. abbiamo discusso molto su cosa la città avrebbe dovuto trasmettere, di come sentire Los Angeles, qual era la nostra percezione? Volevamo tutto questo nella realtà di Westworld, così abbiamo discusso anche di Her di Spike Jonze".

Vi lasciamo infine al promo di Westworld 3x04, mentre per i più curiosi segnaliamo la particolare citazione a Game of Thrones durante il terzo episodio della serie.