C'è un importante cambiamento in Legends of Tomorrow dopo l'ultimo episodio

Anche i personaggi della serie Lgends of Tomorrow sono dovuti andare incontro alle conseguenza del grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, ma i problemi per le leggende non sono ancora finiti, e nell'ultimo episodio un membro della Waverider ha salutato i propri compagni di viaggio.

Dopo il grande cambiamento avvenuto all'interno del multiverso televisivo DC, con alcuni dei più celebri eroi dell'Arrowverse costretti ad affrontare delle situazioni drammatiche, la quinta stagione di Legends of Tomorrow riprende con la propria trama principale, collegata inevitabilmente al finale della Quarta, dopo che il gruppo di eroi era riuscito a salvare il mondo.

In Meet the Legends, andato in onda lo scorso 21 gennaio, il personaggio di Mona abbandona la squadra. Nell'episodio si scopre il suo spiccato talento come scrittrice, che porterà Mick (Dominic Purcell) a complimentarsi con lei, sopratutto dopo aver letto una lettera d'amore che il personaggio interpretato da Ramona Young aveva scritto per Rasputin. A questo punto Mona decide di abbandonare la Waverider perché non pensa di poter scrivere romanzi a bordo della nave, salutando tutta la squadra e in particolar modo Mick.

La quinta stagione dello show di The CW viene trasmessa negli Stati Uniti dallo scorso 14 gennaio, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2020 su Premium Action. Nel frattempo è disponibile il titolo della puntata conclusiva, oltre alla notizia del ritorno di un personaggio in Legends of Tomorrow.