C'è un incontro tra Kate e Sophie nelle foto del prossimo episodio di Batwoman

The CW ha pubblicato una serie di foto tratte da Grinning Ear to Ear, il prossimo episodio di Batwoman. In particolare, le immagini suggeriscono degli sviluppi nel rapporto tra Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose) e Sophie Moore (Meagan Tandy).

Nella puntata di questa settimana, l'eroina di Gotham City non è stata protagonista soltanto di uno scontro con Nocturna, ma anche di un bacio con Sophie. Stando alle immagini in calce all'articolo, il prossimo episodio porterà avanti la relazione tra le due, un aspetto che era stato già anticipato dalla showrunner Caroline Dries. "Direi di non perdere la speranza riguardo Kate e Sophie" aveva dichiarato Dries. "C'è molta tensione drammatica tra loro due e credo che sarà tutto nuovo e interessante". Poi c'è il colpo di scena alla fine della midseason premiere, che posso anticipare avrà grandi effetti sul futuro della serie". Trovate le immagini in calce all'articolo.



Di seguito, leggiamo la sinossi di Grinning Ear to Ear: " Batwoman e Luke (Camrus Johnson) sono sulle tracce di un villain che prende di mira gli esperti di social media. Sophie riceve una visita inaspettata dalla madre, mentre Mary (Nicole Kang) offre le sue conoscenze per aiutare Kate. Jacob Kane (Dougray Scott) deve restituire un favore, mentre Alice (Rachel Skarsten) si concentra sui suoi piani di vendetta". Michael Blundell è il regista dell'episodio, mentre Denise Harkavy è la sceneggiatrice.



Grinning Ear to Ear andrà in onda su The CW il prossimo 8 marzo.



