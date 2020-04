Dov'è stata Maggie negli scorsi episodi di The Walking Dead?

The Walking Dead è una danza continua di addii, nuovi arrivi e ritorni più o meno inaspettati. Nel mezzo, però, ci sono squarci di vita di alcuni personaggi che non ci è dato conoscere: quali esperienze ha fatto Maggie, ad esempio, dopo aver abbandonato Hilltop?

La domanda non è casuale: il personaggio di Lauren Cohan tornerà in The Walking Dead nel corso di questa seconda parte della decima stagione dopo aver abbandonato il gruppo durante il quinto episodio della nona stagione. La curiosità, dunque, si è ovviamente impadronita dei fan che però, a quanto pare, dovranno pazientare un po' prima di conoscere le risposte.

"Le persone che hanno visto l'anteprima sanno del ritorno di Maggie, che sarà parte della storia. [...] Non c'è molto che io possa dire senza fare spoiler. Ma Maggie fa parte del cuore delle vite di queste persone. C'è tanto amore nei suoi confronti in questa comunità, e lei era una leader in un periodo in cui la leadership ad Hilltop era andata perduta. Anche in vista della stagione 11 abbiamo tante cose in serbo per lei. Sono felicissima del fatto che sia tornata nella nostra famiglia" ha spiegato la showrunner Angela Kang.

Tempo di pazientare, dunque: le risposte arriveranno sicuramente a tempo debito. Nel frattempo, i fan si chiedono che legame ci sia tra Maggie e un altro personaggio di The Walking Dead.