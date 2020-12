Cos'è il Mind Flayer? Tutto sul villain principale di Stranger Things

L’ascesa al successo di Stranger Things è dovuta a diversi fattori e fin dalla prima stagione alcuni elementi dello show hanno affascinato gli spettatori tra cui lo spaventoso Demogorgone che scatenava il caos nella cittadina di Hawkins. Il Mind Flayer invece è il mostro più pericoloso che Stranger Things abbia introdotto fino ad ora.

L'entità malvagia conosciuta anche come Shadow Monster ha fatto il suo debutto nella seconda stagione dello show ed è tornato nella terza stagione, anche se in una forma diversa. Il mostro ci ha fatto vedere di avere dei poteri e delle abilità sorprendenti, il Demogorgone era solo una creatura che risiedeva nel Sottosopra ma era effettivamente controllata dal Mind Flayer, così come i Demodogs.

Quando fu chiara la sua connessione con Will, il Mind Flayer aveva il controllo sulla sua mente, ma dall'altra parte Will poteva ottenere informazioni chiave sui suoi punti deboli, tra cui il calore. Il Mind Flayer poteva possedere le persone, e questo destino è toccato a Will, Billy Hargrove e altri cittadini di Hawkins. Il mostro è stato quindi in grado di controllare il suo esercito attraverso la mente.



Nella terza stagione il Mind Flayer ha attaccato Undici e nonostante i suoi poteri, la ragazza è stata morsa da uno dei tentacoli del mostro e i suoi poteri si sono indeboliti finché non scomparvero del tutto. Anche mesi dopo che il gruppo aveva sconfitto il mostro, Undici era ancora senza le sue abilità speciali. Il Mind Flayer quindi è stato in grado di assorbire i suoi poteri dopo averla morsa e questa trama potrebbe essere al centro della quarta stagione.



