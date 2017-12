E' morto Bob Givens il "papà" del coniglio più amato di sempre, Bugs Bunny!

Bob Givens è morto a 99 anni. L'artista è stato il creatore dei disegni originali di, lo scaltro e amatissmo coniglio che ci tiene compagnia ormai da diverse decadi. Givens se n'è andato a causa di una malattia non meglio identificata, mentre era degente all'Ospedale St. Joseph di Burbank.

Dopo aver lavorato come apprendista alla Disney, Givens contribuì alla realizzazione del film animato Biancaneve e i Sette Nani, dopodiché, si unì a Chuck Jones e al team Tex Avery, alla Warner Bros. Mentre si trovava, nel 1940, a lavorare ad un cartone chiamato A Wild Hare, Givens venne approcciato da Avery, che gli sottopose un personaggio, un coniglio, disegnato dal direttore Ben Hardaway e dal creativo Charles Thorson. Avery pensava che il coniglio fosse "troppo carino" e chiese a Givens di ridisegnarlo, di ricrearlo, ed è così che nacque Bugs Bunny.

Dopo aver servito il paese - durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale - negli anni '50 del secono scorso, tornò a lavorare alla WB per un breve periodo, fino al 1954. Successivamente, lavorò con Hanna-Barbera, dove si impegnò a realizzazioni come Tom e Jerry. Successivamente, tornò un'ulteriore volta alla Warner Bros. Animation dove, negli anni '70, venne rilanciato il The Looney Looney Looney Bugs Bunny Movie, Bugs Bunny’s 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales, e Daffy Duck’s Fantastic Island.

Nell'ultima parte di carriera, Givens lavorò con la Filmation a He-Man and the Masters of the Universe negli anni '90 e a Garfield and Friends e Bobby’s World.