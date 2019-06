C'è un nuovo easter egg sulla sorte di Rick in Fear The Walking Dead

Gli eventi di Fear The Walking Dead continuano ad intersecarsi con quelli della serie madre, in un continuo di riferimenti, incontri ed indizi che lasciano sempre più intravedere la volontà di creare un unico universo di cui ogni microcosmo possa interagire con gli altri.

L'ultima strizzatina d'occhio a The Walking Dead è apparsa nell'ultimo episodio andato in onda, il quarto di questa quinta stagione. Nella puntata abbiamo visto l'incontro tra Morgan e Alicia e un gruppo di ragazzini intenti a cercare di difendersi non soltanto dagli zombie, ma anche dai soldati vestiti di nero che sembrano aver preso il controllo di Althea.

Neanche il tempo di ricevere quest'informazione che vediamo levarsi in volo un elicottero facilmente riconoscibile: si tratta, infatti, dello stesso elicottero a bordo del quale è scomparso il nostro Rick durante l'episodio 9x05 di The Walking Dead, o comunque di un modello praticamente identico. Che sia sempre più vicina un'importante rivelazione sul destino toccato allo storico protagonista della serie?

A confermare che dovremo aspettarci sempre più contatti tra le varie comunità (e quindi tra le due serie) è stato Colman Domingo, il Victor di Fear The Walking Dead: "Più espandiamo il nostro universo più ci saranno persone legate l'una all'altra o che comunque entreranno in contatto. Penso sia come vivere a Los Angeles o New York. Hai un amico che ha un amico che ha un amico, e tu sei tipo 'Oh, non posso credere che conosci John di Long Island!', 'Sì, è mio cugino!'" ha raccontato l'attore.

A riprova di ciò, proprio l'episodio 5x04 ci ha riportato alla mente uno dei personaggi più amati di The Walking Dead. Durante la serie, inoltre, dovremmo anche venire a conoscenza di ciò che è accaduto a Sherry, l'ex-moglie di Dwight.