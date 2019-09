C'è un oggetto piovuto dal cielo nella premiere di The Walking Dead 10?

La prima immagine della stagione 10 di The Walking Dead, pubblicata a luglio in vista del Comic-Con di San Diego, mostrava Michonne (Danai Gurira) alle prese con i Camminatori in un bosco in fiamme. Un video di backstage apparso recentemente farebbe pensare a un incendio innescato da un oggetto letteralmente caduto dal cielo.

In un filmato bonus - disponibile soltanto per gli abbonati a Premiere AMC, che potranno vedere il primo episodio con una settimana d'anticipo rispetto alla messa in onda - si vede infatti una lettura del cast intorno a un tavolo. L'attore Avi Nash (Siddiq) è seduto davanti a un pannello che mostra una concept art con le immagini dell'incendio nel bosco. Sopra quelle foto ce ne sono altre che mostrano un satellite, che corrisponde a un oggetto - ora schiantatosi sulla Terra - che si vede dietro Daryl e Cindie nell'immagine che si può vedere in calce all'articolo.

Resta ora da capire qual è il ruolo, se c'è, che il satellite svolgerebbe nell'incendio, e soprattutto quale sia il problema principale che i sopravvissuti si trovano ad affrontare.

"Una delle cose che affrontiamo in questa stagione è l'esplorazione di elementi naturali e del modo in cui interagiscono col nostro mondo", aveva detto in precedentenza la showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, a EW. "E il fuoco è uno di quegli elementi che entrano in gioco in alcuni modi chiave che fanno svoltare la storia, in un modo piuttosto eccitante."

La showrunner ha parlato recentemente anche della speciale chimica tra Daryl e Connie.

Dai un'occhiata alla nuova immagine ufficiale di The Walking Dead 10. La nuova stagione debutterà su AMC domenica 6 ottobre.