E' online il nuovo promo di Supernatural 13: "The Scorpion and the Frog"!

preparano un colpo nel nuovo promo dedicato all'episodio 13x08 della stagione numero tredici di Supernatural . Date pure un'occhiata!

Possibile presenza di anticipazioni!



L'episodio in questione, l'ottavo della stagione in corso, si intitola "The Scorpion and the Frog", Lo Scorpione e la Rana.

La sinossi di questa puntata ci racconta che, sentendosi a corto di opzioni, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) acconsentono alla "proposta" di rubare un misterioso baule che appartiene a un demone di nome Barthamus (la guest star David Cubitt), in cambio di un incantesimo di locazione che i fratelli Winchesters potranno usare per rintracciare Jack. Robert Singer ha diretto questo episodio, scritto da Meredith Glynn.

La puntata andrà in onda come sempre su CW il 30 novembre.

Potete vedere il video promozionale alla puntata 13x08 di Supernatural nel video che vi abbiamo postato.