C'è anche Paperina tra le new entry svelate dal nuovo trailer di DuckTales!

Quello di DuckTales è stato uno dei ritorni più attesi ed apprezzati delle ultime stagioni televisive: la serie sulle avventure di Zio Paperone e nipoti è un must per chiunque sia cresciuto negli anni '90 e il suo recupero, in tempi di operazione revival come quelli che stiamo vivendo, era qualcosa su cui puntare senza esitare.

Gli episodi visti finora, ovvero quelli della prima stagione e della prima metà della seconda, ci hanno mostrato solo in parte l'immenso e coloratissimo universo di DuckTales. Il bello arriva adesso: con la seconda parte della seconda stagione, infatti, verranno introdotti nella serie tantissimi di quei personaggi che abbiamo imparato ad amare con la serie originale.

L'annuncio è stato dato al Comic-Con di San Diego attualmente in corso e, in contemporanea con il lancio del mid-season trailer, riguarda l'arrivo di un filotto di personaggi davvero niente male: in primis Paperina, una delle grandi assenti finora e richiesta a gran voce dai fan. A Daisy Duck fanno seguito Pippo, Cip & Ciop, Monterey Jack, Gadget, Ocalina, Kit, Molly ed ancora altri che è possibile scoprire dando uno sguardo al trailer e al poster rilasciati.

Un bel tuffo nel passato che farà sicuramente la gioia dei fan della prima ora ed introdurrà ai più giovani personaggi amatissimi e forse troppo spesso lasciati nel dimenticatoio.