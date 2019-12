C'è un altro personaggio a cui abbiamo dovuto dire addio in Crisi sulle Terre Infinite

Ne abbiamo annunciati per mesi l'arrivo, e ora è arrivata. Crisi sulle Terre Infinite ha fatto il suo debutto su The CW, e questo ha segnato anche il destino di alcuni personaggi. Ovviamente, seguono spoiler.

Nella prima parte del megacrossover dell'Arrowverse alcuni dei nostri eroi si sono riuniti su Terra-38, il mondo di Supergirl (che ha anche prestato la sua time-slot all'episodio) per cercare di fermare l'incombente Crisi che stava già spazzando via pianeta dopo pianeta.

E, se purtroppo durante la battaglia con l'esercito dell'Anti-Monitor abbiamo perso uno dei protagonisti della storia, le perdite non si fermano certo qui. Non sappiamo ancora come si svolgeranno i prossimi episodi e chi riuscirà a ad avere la meglio, ma quel che possiamo dare per scontato è che nessuno (o quasi) è davvero al sicuro, e ne abbiamo già avuto la prova.

Nella prima parte di Crisi, infatti, oltre a quasi 4 miliardi degli abitanti di Terra-38, anche Argo City stata spazzata via (come tutto il resto del pianeta), inclusa la madre di di Kara (Melissa Benoist), Alura (interpretata da Erica Durance). E, per la seconda volta, Kara ha perso non solo un genitore, ma anche il suo pianeta di provenienza.

Per fortuna, Clark (Tyler Hoechlin), Lois (Bitsie Tulloch) e il piccolo Jonathan sono riusciti a scappare in tempo: i primi due sono stati salvati in extremis da Harbinger (Audrey Marie Anderson); l'ultimo ha raggiunto Terra-1 in un commovente parallelo con la storia che tutti conosciamo, quella del bimbo che venne spedito sulla Terra dai genitori Kryptionani in modo da poter sopravvivere.

Il secondo episodio di Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda questa notte in America.