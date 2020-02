C'è Philip Seymour Hoffman nella foto inedita di Happyish postata da John Cameron Mitchell

Happyish non è stata una serie particolarmente fortunata: lo show con protagonista Steve Coogan andò in onda per una sola stagione nel 2015 e, dopo una serie di recensioni non esattamente positive, fu cancellata dopo il suo primo season finale.

Tra gli attori che avrebbero dovuto far parte della serie c'era anche il mai troppo compianto Philip Seymour Hoffman, indimenticato interprete di film come The Master, I Love Radio Rock e Truman Capote - A Sangue Freddo scomparso tragicamente nel febbraio del 2014 a causa di un'overdose.

Il pilot a cui Hoffman prese parte nel 2013 non fu mai mandato in onda, ma a sette anni dalla lavorazione il regista John Cameron Mitchell ha deciso di postarne su Instagram una foto che ritrae proprio l'attore scomparso: "Diressi io nel 2013 il pilot originale mai andato in onda di Happyish, una commedia brillante di Showtime con uno splendido Philip Seymour Hoffman alla sua ultima interpretazione. Ora è su YouTube, trovate il link nella mia biografia. Una caustica ma dolce storia di San Valentino scritta dal genio misantropo di Shalom Auslander" ha scritto Mitchell nel suo post.

YouTube, dunque, offre ora ai curiosi la possibilità di godersi un'ultima performance di Philip Seymour Hoffman, l'ultima prima della tragica morte dell'attore. Nonostante la poca fortuna di questa Happyish, forse vale la pena sfruttare l'occasione.